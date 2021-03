Offiziell: DFL verschiebt Zweitliga-Spiel zwischen Holstein Kiel und Hannover 96

Die nächste coronabedingte Spielabsage in der 2. Bundesliga: Wie die DFL am Mittwochabend bekannt gegeben hat, wird das für Freitag (18.30 Uhr) angesetzte Nordduell zwischen Holstein Kiel und Hannover 96 verschoben. Beide Mannschaften befinden sich aufgrund von Anordnungen der lokalen Gesundheitsämter noch in häuslicher Quarantäne.

Die DFL will neue Termine für die ausgefallenen Spiele zeitnah bekanntgeben. Hannover und und Kiel drohen wegen der ausgefallenen Spiele nun gleich mehrere englische Wochen, bei den Störchen, die noch um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen, kommt zusätzlich zum Liga-Alltag noch das DFB-Pokal-Halbfinale am 1. Mai gegen Borussia Dortmund hinzu. "Wir stecken in der Planung für den gesamten April, während wir die nächsten Wochen über den Haufen werfen müssen", sagte Jan Uphues, der Organisatorische Leiter der Lizenzspielerabteilung der Kieler zuletzt den Kieler Nachrichten. "Wir spielen eine richtig gute Saison, haben noch was vor und das Feuer, aus dieser Situation gut herauskommen zu wollen“, betonte der 33-Jährige. "Sicher haben wir uns die nicht gewünscht und sie ist eine Herausforderung – aber das gilt nicht als Alibi."