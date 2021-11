Offiziell: DFL sagt Zweitliga-Spiel zwischen St. Pauli und Sandhausen nach Corona-Chaos ab

Spielabsage in der 2. Liga: Die Partie zwischen Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli und dem SV Sandhausen wird nicht wie geplant am kommenden Sonntag stattfinden. Nach der Bekanntgabe von 18 positiven Fällen in der Mannschaft der Gäste und deren Umfeld sagte die Deutsche Fußball Liga die Partie am Freitagnachmittag ab. "Das Spiel wird abgesetzt, da dem SV Sandhausen unter anderem aufgrund einer entsprechenden Quarantäne-Anordnung des zuständigen Gesundheitsamts nicht die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern zur Verfügung steht", heißt es in der offiziellen Mitteilung der DFL. Über eine Neuansetzung soll "schnellstmöglich" entschieden werden. Anzeige

Alle Personen hatten sich nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt im Anschluss an die positiven Testungen in häusliche Quarantäne begeben. Nach Angaben des Tabellen-15. hatten sich am Mittwoch einige Profis mit Erkältungssymptomen gemeldet. Daraufhin sei ein umfangreicher PCR-Test erfolgt. Die Auswertung erbrachte positive Befunde bei zwölf Spielern und sechs Betreuern. Dank des Impfschutzes gebe es mehrheitlich milde Verläufe. Einige Personen zeigten leichte Anzeichen einer Erkältung.