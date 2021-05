Offiziell: Dresdner SC verpflichtet Sophie Dreblow aus Straubing

„Ich wusste schon zu Weihnachten, dass Lenka aufhören will, deshalb haben wir die Verpflichtung von Linda Bock früh eingetütet. Dann kam die Anfrage von Sophies Vermittler und da musste ich nicht eine Minute nachdenken. Denn ich hätte gar nicht gedacht, dass es möglich ist, sie in dieser Rolle zu uns zu holen, wo sie weiß, dass sie zunächst bisschen Backup ist“, berichtete Alexander Waibl bei der Video-Pressekonferenz am Dienstag. Er fügte aber gleich hinzu: „Diese Konstellation ist natürlich nicht in Stein gemeißelt.“ Er habe die 22-Jährige schon lange beobachtet. Sie sei ein riesiges Talent, wie der 53-Jährige hervorhebt, und habe schon einiges an Erfahrung sammeln können in Potsdam und Straubing. „Sie hat jetzt die Entscheidung getroffen, sich bei einem Verein, der auf höherem Niveau spielt und trainiert, weiterzuentwickeln. Das halte ich für eine extrem kluge Entscheidung“, so Waibl, der seinen Neuzugang zuletzt schon bei der U23 etwas näher kennenlernen konnte und über sie sagt: „Ich habe eine sehr selbstbewusste junge Frau erlebt, die Bock hat auf Volleyball und das ist genau das, was wir brauchen.“

Sophie Dreblow ist in Schwedt/Oder geboren und wuchs in Pinnow in der Uckermark auf. Die 1,67 m große Annahme- und Abwehrspezialistin kommt aus einer volleyballbegeisterten Familie. Sowohl die Eltern als auch Geschwister spielen Volleyball, Mama Marlies gehört sogar zur deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft. Im Jahr 2009 zog die Familie nach Potsdam, wo Sophie lange Jahre ausgebildet wurde und den Sprung ins Erstliga-Team schaffte. „Nach drei Jahren in Straubing ist es für mich jetzt genau der richtige Schritt, um in einem sehr guten Verein auf Trainingsebene viel zu lernen und auf internationalem Gebiet Erfahrungen zu sammeln. Ich habe noch nie Europacup gespielt, deshalb bin ich schon jetzt aufgeregt, wenn ich daran denke“, gibt die aufgeschlossene Libera lachend zu. „Mit dem DSC in der Champions League zu spielen, wird eine super coole Erfahrung“, freut sich Dreblow, die an einer Fernuni Heilpädagogik studiert, auf die neue Herausforderung. Alexander Waibl betont noch einmal, dass man sich bewusst für eine Konstellation mit zwei so jungen Liberas – Linda Bock zählt erst 20 Jahre – entschieden habe. Alter spiele für ihn in diesem Zusammenhang nicht die wichtigste Rolle, eher komme es auf den Spielerinnentyp, auf Wettkampfhärte an.