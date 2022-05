Offiziell: Edin Terzic wird neuer Cheftrainer bei Borussia Dortmund – Vertrag bis 2025

Nach einer enttäuschenden Saison zogen die BVB-Bosse am Freitag die Reißleine und trennten sich von Trainer Marco Rose. Jetzt steht sein Nachfolger fest: Edin Terzic wird neuer Trainer von Borussia Dortmund. Das teilte der BVB am Montag offiziell mit. Der 39-Jährige war bereits in der Saison 2020/2021 als Interimstrainer beim BVB tätig, als er für den entlassenen Lucien Favre übernahm. Beim Vizemeister der vergangenen Bundesliga-Saison erhält Terzic nun einen langfristigen Vertrag als Cheftrainer bis zum 30. Juni 2025.

