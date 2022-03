Offiziell: Ehemaliger Schalke-Trainer David Wagner bei Young Boys Bern entlassen

David Wagner ist nicht mehr Trainer des Schweizer Meisters Young Boys Bern. Wie der Klub am Montag mitteilte, sind der 50-Jährige und sein Assistent Christoph Bühler mit sofortiger Wirkung freigestellt worden. Man sei "auch im Gespräch mit David Wagner gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Mannschaft neue Impulse braucht. Nach den letzten Spielen haben wir den Glauben daran verloren, dass uns die Kehrtwende in dieser Konstellation gelingen würde", sagte Sportchef Christoph Spycher.

Der ehemalige Schalke-Coach Wagner hatte die Young Boys zu Beginn der laufenden Saison übernommen und den Klub in die Gruppenphase der Champions League geführt. Dort hatten die Schweizer mit einem 2:1-Sieg und einem 1:1 gegen Manchester United für Aufsehen gesorgt, waren als Gruppenletzter aber ausgeschieden. In der Meisterschaft hatte der Titelverteidiger zuletzt mit einer 0:1-Niederlage gegen Servette Genf und einem 2:2 gegen den Abstiegskandidaten FC Luzern zweimal gepatzt und rangiert nach 25 Spieltagen in der Tabelle gemeinsam mit dem punktgleichen FC Basel als Zweiter bereits 15 Zähler hinter Spitzenreiter FC Zürich.