Offiziell: Eindhoven-Trainer Roger Schmidt wird zur neuen Saison Chefcoach von Benfica Lissabon

Die Zukunft von Trainer Roger Schmidt ist geklärt. Nach Ablauf seines Vertrages beim niederländischen Top-Klub PSV Eindhoven übernimmt der 55-Jährige zur kommenden Saison den Cheftrainer-Posten bei Benfica Lissabon . Das bestätigte der portugiesische Rekordmeister am Mittwoch. Schmidt erhält bei Benfica einen Vertrag bis 2024. Zuvor hatte der Klub bereits über eine "grundsätzliche Einigung" informiert. Beim Champions-League-Viertelfinalisten Benfica tritt er die Nachfolge vom bisherigen Coach Nélson Veríssimo an, der seinen Job erst im Dezember 2021 angetreten hatte.

Bereits im Februar hatte Eindhoven mitgeteilt, dass Schmidt seinen auslaufenden Kontrakt in den Niederlanden aus eigenem Interesse nicht verlängern werde. Mit dem 55-Jährigen hatte Eindhoven im Sommer gegen Ajax Amsterdam den niederländischen Supercup gewonnen. Aktuell liegt Schmidt mit dem Traditionsklub in der Eredivisie vier Punkte hinter Tabellenführer Ajax Amsterdam zurück. Zudem scheiterte er mit PSV um Ex-Nationalspieler Mario Götze im Viertelfinale der Conference League an Leicester City, gewann aber das Endspiel des niederländischen Pokals (2:1 gegen Ajax).