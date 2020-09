Offiziell: Eintracht Frankfurt kauft ausgeliehenen Stürmer André Silva

Ursprünglich war die Ausleihe von Silva bis 2021 vereinbart gewesen. "Wir haben in den vergangenen Monaten gesehen, welche Leistungsfähigkeit in André steckt“ , sagte Sportdirektor Fredi Bobic. "Er ist ein junger und flexibler Angreifer, der mit seinen 24 Jahren noch Entwicklungspotenzial besitzt."

Robben-Mania in Groningen: So fiebert Holland dem Liga-Comeback des Ex-Bayern-Stars entgegen

In seiner ersten Saison für die Eintracht traf Silva zwölfmal in der Bundesliga und erzielte jeweils zwei Treffer im DFB-Pokal und der Europa League. In den zehn Ligapartien nach dem Wiederbeginn in der Corona-Krise war er achtmal erfolgreich.