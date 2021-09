Offiziell: Erzgebirge Aue entlässt Trainer Aleksey Shpilevski

Nach dem desaströsen Zweitliga-Start ohne Sieg in den ersten sieben Saisonspielen hat sich Erzgebirge Aue von Trainer Aleksey Shpilevski getrennt. Dies gab der Klub unmittelbar nach der 1:4-Pleite am Sonntagnachmittag gegen den neuen Spitzenreiter SC Paderborn bekannt. Der 33-Jährige hatte die Mannschaft erst im vergangenen Juli übernommen und die Nachfolge von Dirk Schuster angetreten.

"Ich habe selbst an das Projekt geglaubt, aber so ist es nicht umsetzbar", sagte Präsident Helge Leonmhardt nach der Trennung: "Dann ist es das Beste, dass man diese Entscheidung trifft und diese Entscheidung auch schnell trifft, da wir beide das Gefühl hatten, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nichts bringt. Im Profifußball ist es so."