Offiziell: Europameisterschaft heißt trotz Verlegung um ein Jahr weiter "EURO 2020"

Die Fußball-EM 2020 behält trotz der Verschiebung um ein Jahr ihren Namen. Das teilte die UEFA am Donnerstag nach einer Sitzung des Exekutivkomitees mit. Das Turnier in zwölf Ländern war aufgrund der Corona-Pandemie verlegt worden und soll nun vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021 stattfinden.

"EURO 2020" statt "EURO 2021" - So begründet die UEFA den kuriosen Schritt: Zum einen werde so die Vision der Feier des 60. Jubiläums des EM-Turniers erhalten, teilte der Dachverband mit. Die UEFA verwies aber auch darauf, dass bereits jede Menge Werbeartikel für die EM 2020 produziert worden seien, die bei einer Namensänderung hätten vernichtet werden müssen.

Schon Ende März wurde öffentlich, dass die UEFA plant, die Jahreszahl nicht zu verändern: DIe UEFA verschickte damals versehentlich bereits via Twitter die Bestätigung, dass das Turnier weiter "EURO 2020" heißen soll. Auch in einem Artikel auf der Homepage der UEFA war der alte Name ebenfalls explizit genannt worden. Den Frage-Antwort-Artikel zur Turnierverschiebung löschte der Verband daraufhin gänzlich.