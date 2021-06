Offiziell: Ex-Benfica-Trainer Bruno Lage übernimmt Wolverhampton Wanderers

Bruno Lage, der frühere Meistercoach des portugiesischen Klubs Benfica Lissabon, wird neuer Trainer der Wolverhampton Wanderers. Wie die Wolves am Mittwoch mitteilten, ersetzt der 45 Jahre alte Portugiese den bisherigen Trainer Nuno Espirito Santo, der das Team nach vier Jahren verlassen musste, nachdem am Ende der Saison in der englischen Premier League nur der 13. Platz erreicht wurde.

Anzeige