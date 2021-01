Offiziell: Ex-BVB-Star Shinji Kagawa unterschreibt bei PAOK Thessaloniki

Shinji Kagawa hat einen neuen Klub gefunden! Der ehemalige Spielmacher von Borussia Dortmund hat am Mittwoch bei PAOK Thessaloniki in Griechenland unterschrieben. Sein Vertrag läuft demnach bis 2022. Zuletzt war der Japaner ohne Klub, kommt also ablösefrei. PAOK ist derzeit Vierter der Super League 1.

Anzeige