Offiziell: Ex-DFB-Stürmer Sandro Wagner wird Cheftrainer bei Regionalligist SpVgg Unterhaching

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und TV-Experte Sandro Wagner wird Chefcoach beim Regionalligisten SpVgg Unterhaching . Nur wenige Wochen nach seinem Antritt als U19-Trainer des Münchner Vorortvereins befördert der Drittliga-Absteiger den 33-Jährigen zur ersten Mannschaft, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Zuvor hatte die Bild über die Personalie berichtet . " Ich hatte in den vergangenen Monaten viel Zeit, den Verein genauer kennenzulernen und fühle mich hier sehr wohl ", wird Wagner auf der Vereinsseite zitiert. " Die Möglichkeit, jetzt direkt die erste Mannschaft als Trainer zu übernehmen, macht mich stolz - und ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen der Vereinsführung. "

Klub-Präsident Manfred Schwabl zeigte sich überzeugt von der Lösung auf der Trainerbank – auch, weil Wagner bereits im Umfeld des Vereins integriert ist. "Wir freuen uns sehr, dass wir Sandro als neuen Trainer unserer ersten Mannschaft vorstellen können. In seiner Zeit als U19-Trainer hat er in wenigen Monaten bewiesen, dass er eine enorme Qualität an der Seitenlinie besitzt und auch menschlich perfekt zu uns passt", so Schwabl. "Seine unumstrittene Erfahrung als Spieler, seine Führungsqualitäten und die sehr guten Gespräche mit Sandro, dessen Lebensmittelpunkt seit Jahren in Unterhaching liegt, haben uns überzeugt, dass er genau der Richtige für die Spielvereinigung ist."