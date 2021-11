Offiziell: Ex-Italien-Coach Antonio Conte ist neuer Trainer bei Tottenham Hotspur

Tottenham hatte sich am Montag nach nur zehn Spieltagen in der Premier League und nach insgesamt 17 wettbewerbsübergreifenden Partien von Espirito Santo getrennt. Der Klub reagierte damit auf die schwache Bilanz unter dem Portugiesen: Mit nur 15 Punkten sind die Nord-Londoner aktuell weit von der Tabellenspitze entfernt. Am Samstag kassierten die Spurs eine 0:3-Klatsche im Heimspiel gegen Krisen-Team Manchester United. Es war die fünfte Liga-Pleite in den letzten sieben Spielen - eine zu viel für den 47 Jahre alten Portugiesen.