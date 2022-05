Offiziell: Ex-U21-Nationalspieler Maxim Leitsch wechselt vom VfL Bochum zu Mainz 05

Leitsch stammt aus der Jugendabteilung der Bochumer und hatte in der abgelaufenen Saison entscheidenden Anteil am Klassenverbleib des VfL in der Bundesliga. In 19 Liga-Partien erzielte er ein Tor. Für die U-21-Nationalmannschaft Deutschlands absolvierte Leitsch unter Ex-Trainer Stefan Kuntz drei Spiele. Unter Nachfolger Antonio di Salvo ist er aufgrund seines Alters nicht mehr spielberechtigt.