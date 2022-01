Offiziell: FC Augsburg verpflichtet Ricardo Pepi – US-Nationalspieler bricht gleich zwei Transfer-Rekorde

Spektakulärer Neuzugang beim FC Augsburg . Der Bundesliga-Klub hat die Verpflichtung von Ricardo Pepi offiziell bestätigt. Der 18 Jahre alte Angreifer kommt vom MLS-Klub FC Dallas und soll Medienberichten zufolge zwischen 13 und 16 Millionen Euro. Damit ist Pepi der teuerste Einkauf in der Geschichte des FCA. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2026 plus Option.

Die Augsburger wollen mit dem Sturm-Talent ihre Offensive beleben. Die bewährten Angreifer Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason fielen in der Hinrunde immer wieder wegen Verletzungen aus. Am kommenden Samstag, einen Tag vor seinem 19. Geburtstag, könnte er beim Rückrunenauftakt erstmals im FCA-Kader für die Partie bei 1899 Hoffenheim stehen.

Neben dem Augsburger Klub-Rekord bricht Pepi auch die Bestmarke als teuerster Transfer eines Spielers, der in der nordamerikanischen Profi-Liga MLS ausgebildet wurde (Quelle: Transfermarkt.de). Diesen Rekord hielt bisher Alphonso Davies, der Anfang 2019 von den Vancouver Whitecaps für 10 Millionen Euro zum FC Bayern gewechselt war.

Auch der VfL Wolfsburg hatte sich intensiv um Pepi bemüht, sich wegen der hohen Ablöseforderungen letztlich aber aus den Verhandlungen zurückgezogen. Der in El Paso, im Bundesstaat Texas geborene Pepi debütierte bereits als 16-Jährige in der US-Profiliga. Seitdem schoss er 15 Tore in 55 Spielen und lief bereits siebenmal für die Nationalmannschaft der USA auf (drei Tore).