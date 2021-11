Offiziell: FC Augsburg verlängert vorzeitig mit Leistungsträger Reece Oxford 

Bundesligist FC Augsburg kann auch in Zukunft fest mit Verteidiger Reece Oxford planen. Der 22 Jahre alte Engländer, der in den letzten vier Pflichtspielen drei Tore erzielt hatte, verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025, wie die Schwaben am Donnerstag mitteilten.

