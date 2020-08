Offiziell: FC Barcelona entlässt nach Trainer Quique Setién auch Sportdirektor Eric Abidal

Eric Abidal ist nicht mehr Sportdirektor des FC Barcelona. Der Vertrag mit dem ehemaligen französischen Nationalspieler sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte Barca am Dienstag mit. Am Montag entließ der katalanische Topklub bereits Trainer Quique Setién. Die Nachfolge des 61-Jährigen auf der Trainerbank von Barcelona wird wohl der Chefcoach der niederländischen Nationalmnannschaft, Ronald Koeman antreten. Das berichtetenam Montagnachmittag mehrere Medien übereinstimmend - auch Koeman bestätigte bereits seinen Wechselwunsch. Wer auf Abidal folgt, ist noch nicht klar.