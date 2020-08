Offiziell: FC Barcelona trennt sich nach Champions-League-Blamage gegen den FC Bayern von Trainer Setién

Der FC Barcelona zieht die Konsequenz: Kurz nach dem blamablen 2:8 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern München trennen sich die Katalanen von Trainer Quique Setién. Der spanische Vizemeister bestätigte die Freistellung Setiéns am Montag. Die Nachfolge des 61-Jährigen auf der Trainerbank von Barcelona wird wohl der Chefcoach der niederländischen Nationalmnannschaft, Ronald Koeman antreten. Das berichteten am Nachmittag mehrere Medien übereinstimmend. Der Klub selbst teilte mit, dass der neue Trainer "im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung der ersten Mannschaft bekannt gegeben" wird.

Bereits unmittelbar nach der historischen Pleite gegen die Münchener hatte Setién mit einer baldigen Entlassung gerechnet . " Natürlich minimieren sich die Chancen für mich ", sagte der 61-Jährige am Freitagabend laut deutscher Übersetzung bei der Video-Pressekonferenz im Estádio da Luz und fügte an: " Der FC Barcelona muss sich verändern ". Von dieser Veränderung ist er nun selbst zuallererst betroffen.

Setién hatte erst vor einem halben Jahr das Amt des entlassen Ernesto Valverde als Trainer der Katalanen übernommen. Seither sammelte er in 25 Spielen im Schnitt 2,08 Punkte und stand regelmäßig in der Kritik - auch, weil er mit den Superstars um Lionel Messi und Co. nicht warm geworden sein soll. Nach der verpassten Meisterschaft sowie dem peinlichen Aus gegen die Bayern ist sein Schicksal nun besiegelt.