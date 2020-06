Offiziell: FC Barcelona und Juventus Turin tauschen Star-Spieler Arthur und Pjanic

Das ist ein spektakuläres Tauschgeschäft inmitten der Corona-Krise: Der FC Barcelona hat am Montagnachmittag offiziell bestätigt, dass Einigung mit Juventus Turin über den Sommer-Wechsel von Mittelfeldspieler Arthur besteht. So zahlt Ronaldo-Klub Juventus laut der Barca-Mitteilung 72 Millionen Euro an Ablöse für den Brasilianer, weitere 10 Millionen Euro könnten über Klauseln auf die Transfer-Summe addiert werden. Nur wenig später verkündete Juventus Turin, dass Mittelfeld-Abräumer Miralem Pjanic für die Ablöse von 60 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro an möglichen Zusatz-Zahlungen nach Spanien wechseln wird. Juventus und Barca kündigten bereits an, dass beide Spieler die Saison bei ihrem Stamm-Verein zunächst zu Ende spielen.

Der 23 Jahre alte Arthur erhält bei Juventus einen Vertrag bis 2025. Sein Barca-Nachfolger Pjanic, der bereits 30 Jahre alt ist, unterschrieb dagegen nur einen Vertrag bis 2024. Die Ablösesummen für die beiden Spieler sollen laut Bericht der "AS" absichtlich so hoch ausgefallen sein, damit vor allem der FC Barcelona seine Budgetvorgaben einhalten kann. So sollten bis Ende des Geschäftsjahres 124 Millionen Euro an Transfereinnahmen generiert werden, was nun deutlich realistischer erscheint.

Der 20-fache brasilianische Nationalspieler Arthur konnte beim FC Barcelona noch nicht vollends überzeugen. Der 2018 für rund 31 Millionen Euro von Gremio verpflichtete zentrale Mittelfeldspieler absolvierte bisher 72 Pflichtspiele für die Katalanen und war an insgesamt zehn Toren beteiligt (sechs Vorlagen, vier direkte Treffer). In der aktuellen Liga-Spielzeit in Spanien absolvierte er nur vier Partien in insgesamt 21 Einsätzen über die vollen 90 Minuten. An der Seite von Superstar Lionel Messi und dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen gewann in der vergangenen Saison die La Liga und den spanischen Supercup