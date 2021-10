Offiziell: FC Barcelona verlängert mit Ansu Fati – Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro

Der FC Barcelona stellt weiter die Weichen für die Zukunft. Wie die finanziell angeschlagenen Katalanen am Donnerstag offiziell bestätigten, wurde der Vertrag mit Supertalent Ansu Fati verlängert. Das neue Arbeitspapier des 18-Jährigen läuft bis 2027 und enthält eine Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro. Bereits am Mittwochabend hatte der Klub die Einigung bestätigt und die endgültige Formalisierung des neuen Kontrakts auf Donnerstag terminiert.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich meine Karriere in diesem Verein, den ich so sehr liebe, fortsetzen werde. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, mich hier weiterzuentwickeln. Es ist ein glücklicher Tag für mich und meine Familie", sagte der Teenager nach der Unterschrift unter den Kontrakt: "Für mich gilt es jetzt, hart zu arbeiten und das Vertrauen auf dem Platz zurückzuzahlen. Ich will alles gewinnen und mich jeden Tag verbessern - als Spieler und als Mensch."

Fati gilt in Barcelona als eines der größten Talente und Hoffnungsträger der nachrückenden Generation. In der laufenden Spielzeit kommt der Offensivspieler bedingt von den Folgen eines Meniskuseinrisses zwar erst auf fünf Pflichtspiele, erzielte in diesen jedoch zwei Tore und legte ein weiteres vor. Seit er in der Saison 2019/20 den Sprung zu den Profis schaffte, stand er in insgesamt 48 Partien für die Katalanen auf dem Platz, kommt dabei auf 15 Tore und sechs Vorlagen. Zu Beginn der aktuellen Saison übernahm er die Rückennummer "10" des in Richtung von Paris Saint-Germain abgewanderten Superstars Lionel Messi.