Offiziell: FC Bayern gegen Chelsea in München - Achtelfinal-Rückspiele im Europacup in Heimstadien

Während sich einige Teams, wie unter anderem RB Leipzig, bereits für das Viertelfinale der Champions League qualifiziert haben, steht für andere Teams das Achtelfinal-Rückspiel in der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Königsklasse vor dem Finalturnier (12. bis 23. August) in Portugal noch aus. So auch für den FC Bayern München nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel beim FC Chelsea. Jetzt hat der Ausrichter UEFA offiziell bekannt gegeben, dass alle Teams die Rückspiele in ihren eigenen Stadien austragen dürfen. So darf zum Beispiel der FC Bayern die Londoner zum Achtelfinal-Rückspiel (7. oder 8. August) in der heimischen Allianz Arena empfangen. Gleiches gilt für alle Europa-League-Teilnehmer. Dort stehen noch alle Rückspiele aus.

Neben dem Spiel zwischen dem FCB und Chelsea stehen im Champions-League-Achtelfinale noch die Partien zwischen Manchester City und Real Madrid (Hinspiel: 2:1), dem FC Barcelona und dem SSC Neapel (1:1) sowie Juventus Turin und Olympique Lyon (0:1) aus. Der Druck auf die UEFA war zuletzt vor allem von Seiten von Manchester City und dem FC Barcelona immer stärker geworden, die ihre Rückspiele unbedingt mit Heimvorteil bestreiten wollten. Die spanischen Mannschaften haben ohnehin einen kleinen Wettbewerbsnachteil verglichen mit den Klubs aus England; während die Saison in Spanien bereits am 19. Juli endet, ist der letzte Spieltag der Premier League für den 26. Juli avisiert - und damit deutlich näher am Termin der Achtelfinal-Rückspiele am 7. und 8. August. Der FC Bayern ist sogar noch stärker benachteiligt, die Bundesliga ist schließlich schon beendet.

Die Königsklasse wird als Blitzturnier vom 12. bis 23. August in Lissabon ausgetragen, ohne Hin- und Rückspiele. Das Finale findet im Estadio da Luz von Benfica Lissabon statt. Qualifiziert sind für das Finalturnier bereits der Bundesliga-Dritte RB Leipzig, Atalanta Bergamo mit dem deutschen Profi Robin Gosens, Atlético Madrid und Paris Saint-Germain, das Borussia Dortmund ausgeschaltet hatte. Die Auslosung für die Viertelfinal- und Halbfinalspiele findet bereits an diesem Freitag in Nyon statt.

