Offiziell: FC Bayern stattet Offensiv-Talent Gabriel Vidovic mit Profivertrag aus

Der FC Bayern München plant für die Zukunft. Wie der deutsche Rekordmeister am Donnerstag mitteilte, unterzeichnete Offensiv-Talent Gabriel Vidovic bei den Münchenern vorzeitig einen bis 2025 gültigen Vertrag. Dieser wird am 1. Juli automatisch in einen Profivertrag übergehen. Zuletzt hatten die Bayern bereits den 16 Jahre alten Paul Wanner mit einem Profivertrag ausgestattet. Marcel Wenig (17) zog es indes zu Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic zeigte sich von der Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem 18 Jahre alten Mittelfeldspieler überzeugt. "Gabriel Vidovic ist ein Spieler, der technisch sehr talentiert ist und aus den Zwischenräumen für große Torgefahr sorgt. Er spielt seit sechs Jahren bei uns, wurde am FC Bayern Campus bestens ausgebildet und soll bei unseren Profis den nächsten Schritt machen", wird der 45-Jährige in der Klub-Mitteilung zitiert. Auch Vidovic selbst zeigte sich angetan. "Ich bin sehr glücklich über das Vertrauen des Vereins und möchte mich bei allen beim FC Bayern bedanken, die meinen bisherigen Weg begleitet haben. Ich weiß, dass das jetzt erst ein kleiner Schritt war, aber ich werde alles dafür tun, um noch lange für den FC Bayern spielen zu können", so der 18-Jährige.