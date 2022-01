Offiziell: FC Bayern verlängert Vertrag mit Torwart-Talent Lukas Schneller

Auch Schneller selbst zeigt sich von der Unterzeichnung des neuen Vertrags überzeugt. "Ich bedanke mich beim FC Bayern für das Vertrauen. Ich habe hier alle Jugendmannschaften durchlaufen und freue mich auf die Zukunft bei meinem Herzensklub in München", wird Schneller, der für die zweite Mannschaft der Münchener in der laufenden Spielzeit auf vier Regionalliga-Einsätze kommt, in der Klub-Mitteilung zitiert. "Wir wollen mit den Amateuren den Wiederaufstieg in die 3. Liga feiern!" Aktuell laboriert der 20-Jährige an einer hartnäckigen Muskelverletzung, die ihn seit Oktober zur Pause zwingt.