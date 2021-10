Offiziell: FC Bayern verlängert Vertrag mit Youngster Josip Stanisic langfristig

Nach Joshua Kimmich und Leon Goretzka hat der FC Bayern München den nächsten Vertrag eines Profis verlängert: Wie der Rekordmeister am Freitag öffentlich machte, hat Rechtsverteidiger Josip Stanisic ein neues bis 2025 datiertes Arbeitspapier unterschrieben. Der ursprüngliche Kontrakt des 21-Jährigen, der in dieser Saison seinen Durchbruch bei den Profis feierte und erst kürzlich in der A-Nationalmannschaft Kroatiens debütierte , lief noch bis 2023.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir erneut ein Talent aus unserem FC Bayern Campus bei unseren Profis integrieren konnten und dass sich Josip so schnell etabliert hat" , zeigte sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic glücklich über die Vertragsverlängerung mit Stanisic, der alle Nachwuchsmannschaften des FCB seit der U17 durchlief. "Er hat seinen Weg gemacht und ist eine tolle Verstärkung. Josip ist ein sehr verlässlicher Spieler, sehr zweikampfstark, sehr sicher am Ball und macht auch Druck nach vorne. Er drängt sich in jedem Training auf – genau so soll er weitermachen", lobte der Bayern-Boss.

Stanisic hatte sich bei den Bayern unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison den Fokus gespielt und in den ersten Pflichtspielen den Vorzug auf der Rechtsverteidigerposition erhalten. So stand der Münchener, der bereits in der Saison 2020/21 einmalig für die Profis aufgelaufen war, unter Nagelsmann in sechs von sieben Bundesliga-Partien auf dem Platz. Zudem schenkte ihm der ehemalige Coach von RB Leipzig auch in der Champions League gegen den FC Barcelona (3:0) mit einem achtminütigen Kurzeinsatz sowie im DFL Supercup gegen Borussia Dortmund (3:1; 88 Minuten) das Vertrauen. Bei der 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt am 7. Spieltag kam Stanisic erstmals in der Liga nicht zum Einsatz.