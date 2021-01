Offiziell: FC Chelsea entlässt Trainer Frank Lampard - Thomas Tuchel offenbar Nachfolger

Frank Lampard ist nicht weiter Trainer des FC Chelsea. Wie die Blues am Montagmittag bestätigten, erfolgt die Trennung von der 42-jährigen Vereinsikone mit sofortiger Wirkung. Der ausschlaggebende Grund für das Aus ist wohl das schwache Abschneiden in der aktuellen Saison. In 19 Premier-League-Spielen konnte der Londoner Klub lediglich acht Siege einfahren. Nach inzwischen sechs Niederlagen folgte der Absturz bis auf Rang acht. Anzeige

Für Chelsea und die drei deutschen Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger war die 0:2-Pleite bei Leicester City in der Vorwoche die fünfte Niederlage in zuletzt acht Ligaspielen. Am vergangenen Sonntag folgte zwar ein 3:1-Sieg im FA-Cup gegen Luton Town, doch auch dieses Ergebniss konnte Lampard nicht retten. Die Londoner hatten vor der laufenden Saison ihren Kader für viel Geld unter anderen mit Havertz und Werner aufwertet und waren nach elf Spielen Dritter. Dann aber gab es die schwache Serie.