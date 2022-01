Offiziell: FC Schalke 04 verpflichtet südkoreanischen Nationalspieler Dong-Gyeong Lee von Ulsan Hyundai

Transfer am Deadline-Day: Der FC Schalke 04 verpflichtet Dong-Gyeong Lee. Der 24 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler wechselt von Ulsan Hyundai zum deutschen Zweitliga-Klub. Wie S04 am Montag bekanntgab, wird der südkoreanische Nationalspieler bis zum Ende der Saison ausgeliehen. Anschließend verfügt der Klub über eine Kaufoption.

"Wir haben Dong-Gyeong Lee seit einiger Zeit auf dem Radar. Unser Chef-Scout André Hechelmann ist extra nach Südkorea gereist, um ihn live zu beobachten. Wir sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt", sagte S04-Sportdirektor Rouven Schröder: "Lee ist ein ausgezeichneter Techniker, benötigt nur wenige Kontakte zur Spielfortsetzung und besitzt die Qualität, sich in engen und umkämpften Situationen spielerisch zu befreien. Er wird unserem Kader noch mehr Torgefahr, Variabilität und damit Unberechenbarkeit geben."

Lee ist derzeit mit der südkoreanischen Nationalmannschaft unterwegs. Im WM-Quali-Spiel gegen den Libanon (1:0) kam er aber nicht zu seinem achten Einsatz im Trikot der A-Auswahl. In seiner Heimat spielte für Ulsan Hyundai und zwischendurch auf Leihbasis für den FC Anyang (Juli bis Dezember 2018). In 62 K-League-Einsätzen kam Lee auf acht Treffer und fünf Vorlagen. In seiner Heimat wurde er einst als "südkoreanischer Messi" gefeiert. Die heimische Presse gab ihm sogar den Namen "Lee Onel Messi".