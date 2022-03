Offiziell: Felix Magath wird neuer Trainer bei Hertha BSC - Vertrag bis Saisonende

Felix Magath soll Hertha BSC zum Klassenerhalt in der Bundesliga führen. Wie die Berliner am Sonntagabend mitteilten, übernimmt der 68-Jährige den Trainerposten mit sofortiger Wirkung und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Magath tritt damit die Nachfolge von Tayfun Korkut an, von dem sich der Verein am Sonntagvormittag getrennt hatte. Unter Korkut war der Hauptstadtklub am Samstagabend durch ein 0:2 bei Borussia Mönchengladbach auf den vorletzten Tabellenplatz gestürzt. In 14 Pflichtspielen mit dem Coach gelangen nur zwei Siege. Im laufenden Kalenderjahr ist Hertha gar noch ohne Dreier.

