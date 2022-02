Offiziell: FIFA und UEFA bestätigen Komplett-Ausschluss von Russland - RB Leipzig in Europa League weiter

Die FIFA und die UEFA haben am Montag Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine von ihren Fußball-Wettbewerben suspendiert. In einem gemeinsamen Statement heißt es, dass die "FIFA und die UEFA heute gemeinsam entschieden haben, dass alle russischen Mannschaften, egal ob Nationalmannschaften oder Klubmannschaften, von der Teilnahme an FIFA- und UEFA-Wettbewerben bis auf Weiteres ausgeschlossen werden". Das FIFA-Council und das UEFA-Exekutivkomitee hätten die entsprechenden Entscheidungen angenommen, hieß es in der Stellungnahme weiter.

