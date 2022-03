Am Tag des FIFA-Kongresses an diesem Donnerstag in Doha legte der Fußball-Weltverband die endgültige Setzliste für die Auslosung der WM-Gruppenphase fest. Deutschland ist aufgrund des zwölften Platzes in der Weltrangliste bei der Ziehung am Freitag in Topf zwei einsortiert. Bei der Endrunde (21. November bis 18. Dezember) könnte das Team von Bundestrainer Hansi Flick also früh auf Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal oder Gastgeber Katar treffen.

