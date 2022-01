Offiziell: Finanzvorstand Frank Wettstein verlässt den HSV vorzeitig

Finanzvorstand Frank Wettstein beendet vorzeitig seine Tätigkeit bei der Fußball AG des Zweitligisten Hamburger SV . Das teilte der Klub am Dienstag auf seiner Homepage mit. Ursprünglich hatte der 48-jährige Wettstein erst am Saisonende aufhören wollen. Die vorzeitige Trennung geschehe auf Wunsch des Aufsichtsrates, um die anstehenden Planungen für die kommende Saison voranzutreiben.

Für Wettstein rückt der erst Ende November als Aufsichtsratsvorsitzender gewählte Thomas Wüstefeld kommissarisch in den Vorstand und übernimmt von Donnerstag an zunächst für ein Jahr seinen neuen Verantwortungsbereich. In dieser Zeit lässt der 53-Jährige, der auch Anteilseigner der AG ist, sein Mandat im Kontrollgremium ruhen. Ex-Nationalspieler Marcell Jansen, Präsident des HSV e.V., wird für diesen Zeitraum erneut die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden übernehmen.