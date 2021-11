Offiziell: Bundestrainer Flick nominiert Baku, Arnold und Volland nach – Wirtz und Schlotterbeck verletzt

Wie der DFB am Dienstagmittag bekanntgab, rücken insgesamt drei Spieler in das Aufgebot nach. Ridle Baku und Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg sowie Kevin Volland von der AS Monaco zählen jetzt zum Kader der deutschen Nationalmannschaft. Baku und Arnold trafen bereits am Dienstagmittag um kurz nach 12 Uhr im Wolfsburger Hotel "The Ritz-Carlton" ein. "Wirtz fällt wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger aus, der Freiburger Schlotterbeck wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel", berichtet der DFB in einer Mitteilung. Neben Baku, Arnold und Volland war am Montagabend bereits Verteidiger Jonathan Tah von Bayer Leverkusen nachnominiert worden.