Offiziell: AC Florenz gibt Trennung von Trainer Gennaro Gattuso vor Amtsantritt bekannt

Der italienische Erstligist AC Florenz gab Ende Mai die Verpflichtung von Gennaro Gattuso als neuen Trainer bekannt. Nur etwas mehr als drei Wochen später folgt nun der Rückzieher. Wie der Serie-A-Klub am Donnerstagmorgen bekannt gab, übernimmt Gattuso den Klub doch nicht wie geplant.

"Die AC Florenz und Trainer Rino Gattuso haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, sich nicht an die bisherigen Vereinbarungen zu halten und somit nicht gemeinsam in die nächste Saison zu starten“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins. Grund für die überraschende Trennung sollen laut italienischen Medienberichten Meinungsverschiedenheiten bei möglichen Transfers von Spielern sein.