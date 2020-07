Offiziell! Florian Kohfeldt bleibt Trainer von Werder Bremen

Die Entscheidung ist gefallen: Florian Kohfeldt bleibt Trainer von Werder Bremen. Wie der Klub am Freitagmittag offiziell mitteilte, wird der Coach die Hanseaten nach der kräftezehrenden und emotional anstrengenden Saison an Bord bleiben. Am Donerstag hatte Sport1 über den Verbleib des Trainers berichtet. Die Bremer hatten den Klassenerhalt in der Bundesliga erst am vergangenen Montag unter Dach und Fach gebracht. In den Relegationsspielen gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Heidenheim kam man zu einem 0:0 und einem 2:2 und vermied den ersten Abstieg seit 40 Jahren nur aufgrund der Auswärtstorregel.