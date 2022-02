Offiziell: Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Christian Preußer – Daniel Thioune übernimmt

Nach der Talfahrt der vergangenen Wochen trennt sich Zweitligist Fortuna Düsseldorf von Trainer Christian Preußer. Die Amtszeit des 38-Jährigen, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 datiert war, endet somit nach nur gut sieben Monaten. Neuer Chefcoach ist Daniel Thioune, der bis zum Mai vergangenen Jahres den Hamburger SV betreut hatte. Diese Personalentscheidungen bestätigten die Düsseldorfer am Dienstag. Sein erstes Training werde der 47-Jährige am Mittwoch leiten. Thioune erhält einen Vertrag bis 2023 und bringt Jan Hoepner, der zuletzt für die U17 von Bayer Leverkusen in der Verantwortung stand, als Co-Trainer mit. Anzeige

Sportvorstand Klaus Allofs erklärte die Entscheidung: "Leider haben die Fortschritte in den letzten Wochen nicht dazu geführt, dass wir daraus auch Punkte einfahren konnten. Die Tabellensituation und die Tatsache, dass wir zudem in den letzten vier Zweitligapartien ohne einen Punkt- und Torerfolg blieben, haben uns gezwungen zu handeln", wird der 65-Jährige in der Klub-Mitteilung zitiert. Mit dem neuen Coach wolle man sich nun aus der sportlichen Krise befreien: "Mit Daniel Thioune haben wir einen Trainer verpflichtet, der sehr viel Energie und Leidenschaft mitbringt. Er hat in seinen Stationen gezeigt, dass er für intensiven Fußball steht und auch schwierige Situationen meistern kann", sagte Allofs.

Thioune zeigt sich vor dem Antreten der neuen Herausforderung optimistisch: "Mich reizt diese herausfordernde Aufgabe bei einem Traditionsverein wie der Fortuna sehr und ich werde mit großer Energie an die Arbeit gehen. Die Mannschaft besitzt genügend Potenzial, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien. Dieses Potenzial auf den Rasen zu bringen ist jetzt die Aufgabe. Ich bin mir sicher, dass uns das gemeinsam mit meinem Trainerteam und dem gesamten Staff gelingt", so der ehemalige HSV-Coach.



Am Sonntag hatten die Fortunen mit 0:1 gegen Holstein Kiel verloren und schweben nach der elften Saisonniederlage in akuter Abstiegsgefahr. Preußer stand schon seit Wochen in der Kritik. Schließlich waren die Düsseldorfer mit dem Ziel in die Saison gegangen, in das Rennen um den Aufstieg einzugreifen. Dies misslang: Preußer holte mit dem Team nur fünf Siege in 21 Partien geholt. Der Vertrag seines Vorgängers Uwe Rösler war nach Rang fünf in der Vorsaison nicht verlängert worden.