Offiziell: Regierung in Frankreich verbietet Sportevents - Ligue 1 muss abgebrochen werden

Nun trifft es die nächste Profi-Liga in Europa: Die Ligue 1 in Frankreich muss abgebrochen werden. Der Grund dafür ist eine Entscheidung der französischen Regierung, wonach keine Sportevents in Deutschlands Nachbarland stattfinden dürfen - auch nicht als Geisterspiele. Das gab Premierminister Edouard Philippe am Dienstagnachmittag bekannt. "Die Saison 2019/2020 kann nicht weitergehen", sagte er.

Das bedeutet, dass die Spiele der französischen Profi-Liga nicht durchgeführt werden dürfen. Ursprünglich hatten die Liga und die Klubs mit einem Start der Trainingsphase am Anfang Mai geplant. Gespielt werden sollte dann wieder im Juni. Doch durch die Entscheidung der französischen Regierung ist dieser Plan nicht mehr durchführbar. Im Mai soll nun über das weitere Vorgehen und die Wertung der aktuellen Saison diskutiert werden.

Betroffen von der Entscheidung der französischen Regierung ist nun auch die aktuelle Saison der Champions League. Mit Paris Saint-Germain hat es ein französisches Team bereits ins Viertelfinale der Königsklasse geschafft. Die Mannschaft von Thomas Tuchel gewann im Rückspiel in Paris mit 2:0 gegen Borussia Dortmund und drehte so eine 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel. Mit Olympique Lyon hatte zudem eine weitere französische Mannschaft gute Chancen auf die Runde der letzen Acht. OL gewann das Achtelfinal-Hinspiel zuhause mit 1:0 gegen Juventus Turin. Das Rückspiel steht noch aus.

Die UEFA plant für die Fortsetzung der Champions League und der Europa League bisher mit zwei Szenarien: Entweder sollen die Wettbewerbe parallel zu den nationalen Ligen stattfinden, wenn diese zum Spielbetrieb zurückkehren, oder danach im August. Durch die Entscheidung in Frankreich scheint der erste Plan nun in weite Ferne zu rücken. Es bliebe nun nur die Option, die Spiele von PSG und Lyon im Ausland stattfinden zu lassen, was sich vor dem Hintergrund der aktuellen Reisebeschränkungen schwierig gestalten dürfte. Eine Austragung im August scheint eher realisierbar.

Niederlande und Belgien haben Liga-Betrieb abgebrochen

Vor Frankreich hatte auch schon die Niederlande für den Abbruch der Profi-Ligen gesorgt. Der KNVB hatte am Freitag entschieden, dass es nach dem Abbruch der Saison keine Meister sowie keine Auf- und Absteiger gibt. Zugleich wurde Ajax Amsterdam für den Einzug in die Champions League gesetzt. Pokalfinalist Feyenoord Rotterdam, die PSV Eindhoven und Willem II Tilburg sollen in der Europa League an den Start gehen. Nach der Entscheidung gab es allerdings massive Kritik. Auch in Belgien wurde die Liga bereits abgebrochen.

