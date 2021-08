Offiziell: SC Freiburg lässt Rekordeinkauf Baptiste Santamaria zu Stade Rennes ziehen

Der SC Freiburg und Baptiste Santamaria gehen nach nur einer gemeinsamen Saison wieder getrennte Wege. Der französische Mittelfeldspieler wechselt laut übereinstimmenden Medienberichten für eine Ablösesumme von 14 Millionen Euro zu Stade Rennes. Wie der Klub aus der Ligue 1 am Dienstagmittag bestätigte, unterschreibt der 26-Jähringen einen Vertrag über vier Jahre in Rennes. Noch vor einem Jahr hatten die Freiburger den Mittelfeldspieler für zehn Millionen Euro von SCO Angers verpflichtet - damit ist Santamaria der teuerste Neuzugang der Klub-Historie.

"Baptiste ist relativ kurzfristig mit dem Wunsch an uns herangetreten, mit seiner Familie zurück in die französische Heimat wechseln zu können. Wir haben uns nach schwieriger Gesamtabwägung dazu entschlossen, den Transfer aufgrund seiner persönlichen Situation und stimmiger finanzieller Rahmenbedingungen zu ermöglichen“, wird Freiburg-Vorstand Jochen Saier in einer offiziellen Mitteilung zitiert: "Für uns war klar, dass wir diesem Wechsel nur zustimmen, wenn wir die Position im zentralen Mittelfeld gleichwertig ersetzen können. Hierzu befinden wir uns in finalen Gesprächen."