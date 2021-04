Offiziell: Friedhelm Funkel wird Nachfolger von Markus Gisdol als Cheftrainer des 1. FC Köln

Nur einen Tag nach der Entlassung von Markus Gisdol hat der 1. FC Köln einen neuen Trainer präsentiert. Wie der Klub am Montag bekanntgab, soll Friedhelm Funkel die Rheinländer in den noch ausstehenden sechs Bundesliga -Spielen der Saison vor dem Abstieg retten. Mit drei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang sind die Kölner derzeit Tabellenvorletzter. Am kommenden Samstag müssen Funkel und sein Team bei Bayer Leverkusen ran.

Der 67-jährige Funkel hatte seine Karriere nach der Beurlaubung bei Fortuna Düsseldorf im Januar 2020 eigentlich für beendet erklärt und kehrt nun doch noch einmal auf die große Fußball-Bühne zurück. FC-Sportchef Horst Heldt hatte den als Feuerwehrmann auserkorenen Coach noch am Sonntagabend kontaktiert und die Weichen für die Verpflichtung gestellt. "Ich habe den FC in den vergangenen Wochen intensiv verfolgt und ein gutes Gespräch mit Horst geführt", so Funkel, der an den Liga-Verbleib der Kölner glaubt. "Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen können."