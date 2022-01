Offiziell: Genua entlässt Trainer Schewtschenko – Ex-Bundesliga-Coach Labbadia wohl Nachfolger

"Genua CFC gibt bekannt, dass Trainer Andriy Shevchenko von seinem Posten entbunden wurde. Der Klub dankt dem Trainer und seinen Mitarbeitern für die harte Arbeit, die sie in den letzten Monaten geleistet haben", heißt es in einer Mitteilung des Klubs. Zunächst werde Abdoulay Konko die sportliche Verantwortung übernehmen. Dabei werde der eigentliche U17-Trainer des Vereins von Roberto Murgita unterstützt. Für Genua steht als nächstes in der Serie A das Duell beim AC Florenz am Montag an. Nach der Partie soll Labbadia als Chef-Coach übernehmen und bereits im Heimspiel gegen Udinese Calcio in einer Woche auf der Bank sitzen.