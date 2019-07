Offiziell! Gladbach verpflichtet Frankreich-Talent Marcus Thuram

"Wir freuen uns sehr, dass wir Marcus verpflichten konnten. Er ist ein schneller, robuster und torgefährlicher Angreifer, der sehr gut in unseren Kader passt und wir sind sicher, dass er in der Bundesliga seinen Weg gehen wird", wird Gladbach-Boss Max Eberl in einer Pressemitteilung zitiert.

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Eberl plauderte den Thuram-Transfer nach Gladbach schon aus

Eberl verriet zuletzt im Rahmen einer Fan-Veranstaltung, dass sich der Linksaußen bereits mit dem Klub vom Niederrhein einig sei. Via Twitter postete ein Nutzer ein Video mit den Aussagen des Gladbach-Bosses: "Er wird am Sonntag tatsächlich kommen und dann hoffen wir, dass er gesund ist", so Eberl in Bezug auf den zu diesem Zeitpunkt noch zu absolvierenden Medizincheck.