Trainer Pep Guardiola bestätigt: Weitere Spieler bei Manchester City mit Coronavirus infiziert

Manchester City muss im Premier-League-Topspiel beim FC Chelsea an diesem Sonntag (17.30 Uhr, Sky) auf fünf Spieler verzichten, die sich nach einer Infektion mit dem Coronavirus isolieren müssen. Das teilte City-Trainer Pep Guardiola am Freitag mit. Nachdem über Weihnachten schon Kyle Walker und Gabriel Jesus positiv auf das Virus getestet worden waren, werden den Citizens laut Guardiola in London „drei weitere wichtige Spieler“ fehlen.

