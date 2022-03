Offiziell: Hamburger SV präsentiert neuen Trikot-Sponsor – Vertrag gilt auch für Bundesliga

Der Hamburger SV hat einen neuen Trikot-Sponsor. Wie die Hanseaten am Dienstag mitteilten, wird die Hamburger Versicherungsgruppe HanseMerkur neuer Hauptpartner des Zweitligisten und ab dem 1. Juli 2022 die Brust des HSV-Trikots zieren. "Wir hatten von Beginn an konstruktive Gespräche und freuen uns sehr über diese langfristige, hanseatische Verbindung", wird HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld in der Klub-Mitteilung zitiert. "Ein Hamburger Unternehmen auf der Brust des HSV ist ein starkes Zeichen und unterstreicht die Entwicklung dieser verlässlichen Partnerschaft". Die Vereinbarung ist ligaunabhängig bis 2025 festgelegt. Bis zum Ende der aktuellen Serie ziert der Nahrungsergänzungsmittel-Hersteller Orthomol die Brust der HSV-Profis.

