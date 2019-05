Offiziell: Hamburger SV verpflichtet Lukas Hinterseer vom VfL Bochum

Der Wechsel von Lucas Hinterseer vom Fußball-Zweitligisten VfL Bochum zum Liga-Rivalen Hamburger SV ist perfekt. Der 28 Jahre alte Stürmer unterschreibt für zwei Jahre beim Hamburger Sportverein. Das vermeldete der HSV am Samstag auf der Vereins-Homepage.

Das sagt Hinterseer zu seinem Wechsel

Hinterseer wird ablösefrei zu den Rothosen wechseln. Am Donnerstagnachmittag absolvierte er seinen Medizincheck im UKE Athleticum. "Ich habe mich aus voller Überzeugung für den Schritt zum HSV entschieden", sagte Hinterseer. "Für ist es etwas Besonderes, für diesen Klub zu spielen und ich freue mich schon jetzt auf die neue Saison."

Hinterseer hat in dieser Zweitliga-Saison 18 Tore erzielt und nahm damit den dritten Rang in der Torjägerliste hinter den Kölnern Simon Terodde (29) und Jhon Cordoba (20) ein. Als weitere Zugänge in Hamburg sind zuvor David Kinsombi (Holstein Kiel), Jan Gyamerah (VfL Bochum) und Jeremy Dudziak (FC St. Pauli) verpflichtet worden.