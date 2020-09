Offiziell! Hannover 96 verpflichtet Abwehrtalent Marc Lamti - zunächst für die U23 

Der 1,96-Meter-Hüne soll sich zunächst in der U23 für höhere Aufgaben empfehlen. Das Abwehr-Talent wird also langsam an das Profiniveau herangeführt. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir einen hochtalentierten und sehr gut ausgebildeten jungen Innenverteidiger zu uns holen können. Er bekommt einen Lizenzspielervertrag und ist perspektivisch auch für die erste Mannschaft gedacht. Bedingt durch die Corona-Pandemie war Marc seit März in keinem geregelten Trainings- und Pflichtspielbetrieb. Deswegen bauen wir ihn jetzt zunächst in der U23 auf, um ihn dann ans Profiteam heranzuführen", so 96-Sportdirektor Gerhard Zuber.

"Hatte direkt das Gefühl, dass alles einfach sehr gut passt"

Marc Lamti selbst freut sich außerordentlich auf die neue Aufgabe in Hannover. "Bei den Gesprächen hier in Hannover hatte ich direkt das Gefühl, dass alles einfach sehr gut passt. Die Perspektiven, wie mit mir gearbeitet werden soll, sind sehr gut. Wir haben uns ja hier alles anguckt: das Stadion und auch die neu umgebaute 96-Akademie – das sieht alles sehr gut aus und hat mich überzeugt", so der 19-Jährige. Da Lamtis Vertrag in Leverkusen zum 30. Juni auslief - und er bis jetzt vereinslos war, konnte er ablösefrei zu Hannover 96 wechseln.

Neben fünf Einsätzen in der UEFA Youth League, gehen immerhin schon 70 Einsätze in der U17 und U19 Bundesliga auf das Konto von Lamti. Kurios: Seine einzigen beiden Profi-Matches bestritt der 19-Jährige in Diensten der tunesischen Nationalmannschaft. Beim Afrika-Cup 2019 stand er im endgültigen Aufgebot der Tunesier und war damit der jüngste Spieler des Turniers.