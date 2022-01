Offiziell: Hertha BSC verpflichtet südkoreanischen Nationalspieler Dongjun Lee – Vertrag bis 2025

Lee kann auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden, spielte bei Ulsan Hyundai, mit denen er in der vergangenen Saison auch an der Klub-WM teilnahm, aber vorwiegend auf dem rechten Flügel. In Südkoreas höchster Liga kam Lee in bislang 49 Spielen auf 20 Torbeteiligungen (14 Treffer, 6 Vorlagen). Im März 2021 gab Dongjun Lee sein Debüt in der A-Nationalmannschaft und nahm im Sommer an den Olympischen Spielen in Tokio teil.