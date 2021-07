Offiziell: Heung-min Son verlängert bei Tottenham Hotspur – Vertrag bis 2025

Heung-min Son bleibt Tottenham Hotspur langfristig erhalten. Der Offensivmann unterschrieb bei den "Spurs" einen neuen Vierjahresvertrag und ist nun bis 2025 an den Premier-League-Klub gebunden. Das teilten die Londoner am Freitag offiziell mit. Die Entscheidung, langfristig bei der Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo zu verlängern, sei dem 29-Jährigen nicht schwer gefallen, wie er auf der Vereinsseite erklärte. "Es war einfach. Ich bin so glücklich, hier zu sein und freue mich sehr, die Fans bald wiederzusehen", so Son.

