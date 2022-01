Offiziell: Holstein Kiel verpflichtet Ex-Bayern-Talent Kwasi Wriedt – Vertrag bis 2025

Kwasi Wriedt ist zurück in Nord-Deutschland. Der gebürtige Hamburger schließt sich Zweitligist Holstein Kiel an. Wie die Störche am Donnerstag vermeldeten, kommt der 27-jährige Angreifer vom niederländischen Erstligisten Willem II Tilburg nach Kiel und unterzeichnet einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Über die Ablösesumme machten beide Klubs keine Angaben. Anzeige

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Kwasi Wriedt einen technisch starken und sehr variablen Stürmer für uns gewinnen konnten", erklärt Geschäftsführer Sport Uwe Stöver: "Daher sind wir sicher, dass Kwasi uns in den nächsten Jahren mit seiner Mentalität und seiner fußballerischen Qualität bereichern wird." Wriedt erzielte für Willem II Tilburg in 18 Spielen insgesamt vier Treffer. Zuvor war der Offensivspieler noch für LSK Hansa, den VfL Osnabrück sowie FC Bayern aktiv. Für die Münchner Reserve hatte der gebürtige Hamburger 71 Tore in 98 Einsätzen erzielt.