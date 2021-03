Offiziell: Zweitliga-Spiel zwischen Heidenheim und Holstein Kiel nach Corona-Fällen abgesagt

Spielausfall in der 2. Bundesliga: Wie Holstein Kiel am Freitagvormittag bestätigte, wird die Mannschaft nicht zum Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim reisen, das für 18.30 Uhr angesetzt war. Im Rahmen der PCR-Testung wurden vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Namen nannten die Schleswig-Holsteiner nicht, die Betroffenen haben sich bereits in häusliche Isolation begeben - die gesamte Mannschaft wurde vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt. Die DFL bestätigte die kurzfristige Absage der Partie ebenfalls - und erklärte, dass ein neuer Termin für die Ansetzung "zeitnah" bekanntgegeben werden soll.

