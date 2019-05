Offiziell: Inter Mailand entlässt Trainer Luciano Spalletti - Antonio Conte als Nachfolger?

Der italienische Erstligist Inter Mailand hat sich von Trainer Luciano Spalletti getrennt. Das erklärte der Klub am Donnerstag in einer Mitteilung. Als Spallettis Nachfolger wird Italiens Ex-Nationalcoach Antonio Conte gehandelt. Laut der Sportzeitung Gazzetta dello Sport hat Conte bereits den Vertrag unterschrieben - am Freitag soll die Personalie demnach offiziell verkündet werden.

Der 60-jährige Spalletti saß seit 2017 bei Inter auf der Trainerbank, im vergangenen Sommer war sein Vertrag noch bis 2021 verlängert worden. Zwar hatten sich die Mailänder am letzten Spieltag der Serie A noch einen Platz in der Champions League gesichert. Allerdings war Spalletti bereits in den vergangenen Monaten wegen einiger Niederlagen in die Kritik geraten - darunter auch das Ausscheiden im Europa-League-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt.