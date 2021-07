Perfekt: BVB-Star Jadon Sancho wechselt zu Manchester United – Vertrag bis 2026

Der Transfer ist perfekt! Manchester United hat sich die Dienste von BVB-Star Jadon Sancho gesichert. Wie der Premier-League -Klub am Freitag zunächst via Twitter mitteilte, ist der sich seit Wochen anbahnende Transfer nun endgültig perfekt. "Jadon Sancho is United", hieß es in einem kurzen Post über einem Video, das den englischen Nationalspieler im Trikot seines neuen Klubs zeigt. "Das ist mein Verein. Hier gehöre ich hin", sagt der 21-Jährige am Ende des knapp einminütigen Clips. Sancho unterschrieb einen Vertrag bis 2026 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Borussia Dortmund erhält für den Flügelstürmer eine Ablöse in Höhe von 85 Millionen Euro.

Mit dem Sancho-Verkauf fließt zwar eine stattliche Summe auf das Dortmunder Konto, auf der anderen Seite verliert der BVB einen seiner besten Spieler der vergangenen Jahre. 2017 für rückblickend günstige 7,5 Millionen Euro von Uniteds Stadtrivalen Manchester City gekauft, entwickelte sich aus dem damals 17-jährigen Youngstar ein Spieler mit Weltklasse-Format. Bereits in seiner Premierensaison kam der technisch versierte Flügelflitzer in zwölf Bundesliga-Einsätzen auf fünf Torbeteiligungen (1 Tor, 4 Vorlagen). Nur ein Vorgeschmack auf das, was er in seiner zweiten Saison zeigen sollte. Zum Stammspieler gereift, kam Sancho 2018/19 in 43 BVB-Einsätzen auf überragende 13 Tore und 20 Vorlagen. Sein Durchbruch. In der folgenden Corona-Saison legte er noch eine Schippe drauf und steuerte in 44 Partien 20 Tore und 20 Assists bei.