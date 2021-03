Offiziell: Supertalent Jamal Musiala unterschreibt Vertrag beim FC Bayern bis 2026

Vor der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung traf Musiala auch mit Blick auf seine anstehende Länderspielkarriere eine richtungweisende Entscheidung. Nach Überzeugungsarbeit von Bundestrainer Joachim Löw und DFB-Direktor Oliver Bierhoff legte sich der Offensivspieler auf eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft fest. Der erst 18 Jahre alte Profi des FC Bayern hätte auch für die englische Nationalelf spielen können - entschied sich aber bewusst für Deutschland und könnte schon in den anstehenden WM-Qualifikationsspielen Ende März zum Einsatz kommen.

Musialas erster Jugendtrainer Branko Milenkovski geht nicht davon aus, dass der FC Bayern nur eine kurze Station des Mega-Talents ist. "Am Ende muss er für sich entscheiden, was er sich zutraut. Aktuell bekommt er viele Spielzeiten und ich denke, dass er auch in Zukunft einige Einsätze erhält. Er ist in München gut aufgehoben und ich glaube, dass er es als Stammspieler packen wird. Vielleicht schon nächstes Jahr", sagte der Entdecker dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).